Проблемът с цените на горивата не е до какви нива ще достигнат, а на какви нива и кога ще спре поскъпването, тъй като цената очевидно ще продължи да се покачва.

Това заяви енергийният експерт и бивш заместник-министър Явор Куюмджиев по радио Фокус.

Той припомни, че освен Ормузкия проток, вече се затваря и Баб ел Мандеб, т.е. протокът между Йемен и Сомалия. Затова всички танкери, които все пак успяват да излязат, трябва да обикалят цяла Африка.

В цяла Европа цените галопират нагоре - в Германия стана 220, в Нидерландия - 250 евро и така нататък. Като добавим към цялата тази перфектна буря сушата, която на практика понижи нивото на Дунав до невиждани нива, спирането на всички централи по поречието на реката - атомни и топлоелектрически централи - и останаха да работят само козлодуйските, обясни енергийният експерт.

На въпрос може ли държавата да се намеси, той каза, че няма как, подчертавайки, че това е пазар на световно ниво и нито една държава не може да предприеме каквито и да било мерки за понижаване на цените на суровия петрол на световните пазари.

Той увери, че България е в малко по-изгодна ситуация, тъй като над 80% от суровия петрол, който страната ни използва, идва от Казахстан.

Въпросът не е в количествата - те са подсигурени на този етап, а в цената, тъй като тя се формира на международните глобални пазари и никой продавач няма да ни продаде по-евтино просто защото сме симпатични или защото много ни се иска, казва той.

Очевидно проблемът с цените ще продължи да се задълбочава, коментира още той, но се противопостави на призивите на опозицията за нова държавна отстъпка за горивата.

Отказването от ДДС или акциз, или дори намаляването им, ще доведе до други дупки в държавния бюджет", предупреди той.

Някои държави от Европейския съюз са предприели подобни мерки за определен период от време - някои за по-кратък, а други за по-дълъг период, но всичко е въпрос на баланс, категоричен е Куюмджиев.