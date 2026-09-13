"Това, което ще стане още през следващата седмица, е да бъдат оповестени резултатите от извършените експертизи и събраните доказателства по шесторното убийство "Петрохан-Околчица". Работата по случая не е приключила, а образуваните досъдебни производства са две", заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред БНР.

В понеделник МВР и прокуратурата ще представят нови данни по разследването на смъртта на шестимата. Очаква се да бъдат представени резултатите от съдебно психиатричната експертиза, която трябва да даде насоки за възможните мотиви за смъртта на групата с неформален лидер Ивайло Калушев, стнана ясно по-рано днес.

"Едното производство касае смъртта на шестима човека. Нещо много важно, нещо, което не бива да бъде политизирано по никакъв начин. И ми е изключително неприятно да установя, че хората, които по това време управляваха не само МВР, но и службите, вместо да имат известни угризения, че не успяха да предотвратят смъртта на тези шест човека - защото знаем, че две деца и един мъж загинаха на Околчица доста време след историята в "Петрохан" - поставят други, политически въпроси. Големият въпрос е можеше ли това да бъде предотвратено. Темата не е политическа. Говорим за загубени шест човешки живота", коментира Демерджиев.

По думите му второто досъдебно производство касае икономическия аспект на случилото се в "Петрохан".

Там също трябва да се изясни какви суми са постъпвали по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано с име, наподобяващо името на държавна институция, и с очевидно съдействие на част от държавните институции. Всичко това ще бъде изяснено", заяви той.