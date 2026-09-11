На 11 септември православната църква почита паметта на Света Теодора, светицата, която се подвизавала в мъжки образ.



Теодора Александрийска се родила в град Александрия. Омъжила се за добър човек. Животът на младите съпрузи протичал в мир и благополучие, но младата жена била изкушена и съгрешила с прелюбодеяние.



Веднага след това тя осъзнала греха си тя отишла при позната игуменка в близък девически манастир. След разговора с нея решила да постъпи в мъжки манастир, където да се бори с изкушенията на плътта и да измоли прошка за своя тежък грях.



Мъчена от съвестта си и осъзнавайки своето грехопадение, тя приела Христа и дълго време изкупвала греха си в мъжки манастир, преоблечена като мъж. Светостта на монаха Теодор(така се прекръстила Света Теодора) просияла още приживе.



Тайната на Преп. Теодора Александрийска била разкрита едва след като предала Богу дух. Това станало в 472 година.

На 11 септември имен ден празнуват Теодора, Теди, Дора, Теодор и Тео.