Днес времето в страната ще бъде предимно слънчево, а следобед и горещо, съобщават от НИМХ.

В сутрешните часове на места в Източна България ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. След пладне в западната половина на страната ще се развива купеста облачност, но почти без валежи.

Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, а в София - около 31 градуса.

Слънчево и в планините

В планините ще бъде предимно слънчево.

Следобед над Западна Стара планина, а до вечерта и над масивите в Югозападна България ще се развива купеста облачност, но валежи не се очакват.

Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток, който до вечерта ще се ориентира от югозапад.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 25 градуса, а на 2000 метра - около 18 градуса.

До 28 градуса по Черноморието

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, като сутринта на места ще има ниска слоеста облачност.

Ще духа умерен вятър от изток-югоизток.

Максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението ще бъде 2-3 бала.