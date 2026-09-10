Пътническият влак, пътуващ по линията от Монтана за София, е блъснал тежкотоварен автомобил на железопътен прелез в близост до врачанското село Бели извор. Снимки в социалните мрежи показват, че мотрисата е една от новите, които влязоха в експлоатация преди седмици.

По първоначална информация, съобщена от БНТ, инцидентът е възникнал, след като гондолата на камиона е навлязла в прелеза при вече задействана и работеща сигнализация.

При сблъсъка няма сериозно пострадали сред пътниците и обслужващия персонал на влаковата композиция. Създадена е организация хората от засегнатия влак да бъдат извозени с автобус.

Заради произшествието останалите влакове в района се движат с нарушения в графика, като трупат закъснения или изчакват в съседните гари до възстановяване на нормалното преминаване.