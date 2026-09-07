Централната избирателна комисия (ЦИК) започва да приема документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври 2026 г.

Документите ще се приемат всеки ден от 9:30 до 17:00 ч. във фоайето на сградата на Народното събрание на площад „Княз Александър І“ № 1 (вход „Ларго“). Крайният срок за подаване на заявления от инициативните комитети е до 17:00 ч. на 14 септември 2026 г.

ЦИК вече прие хронограмата за предстоящия вот. Приемът на документи за регистрация на партиите и коалициите приключва по-рано – на 9 септември 2026 г. Самата регистрация на кандидат-президентските двойки трябва да завърши до 22 септември, информира говорителят на комисията Стоянка Балова-Цветкова по време на първия редовен брифинг.