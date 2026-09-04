“Инфраструктурата е определяща за качеството на туристическата услуга. Важно е да се поддържат пътищата, алеите и ВиК инфраструктурата, от които зависи нормалното функциониране на курортите”, заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров на среща с представители на бранша в Несебър.

Министърът присъства на втората от поредицата работни срещи под наслов „Курорти и инфраструктура“, организирани съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков. В дискусията участва и председателят на „Български ВиК холдинг“ Венелин Шъков.

Обсъдена беше пътната инфраструктура на „Слънчев бряг“ АД, като предложението на регионалния министър е тя да стане собственост на община Несебър, а ВиК инфраструктурата - на дружеството, което има отговорност за водоснабдяването и канализацията.

“В момента има дисбаланс – бизнесът плаща данъци на общината, а „Слънчев бряг“ АД е собственик на инфраструктурата“, съобщи министър Шишков.

Решението според него е да се въведе ясно разграничаване на отговорностите и собствеността, а дружеството да не се занимава с нетипични дейности, включително свързани с паркирането, за да осигурява средства за поддръжка. Това ще промени облика на курорта още през следващия сезон и ще го направи по-привлекателен.

Министърът на туризма обсъди с бизнеса в региона подготвяните реформи в сектора. Първият пакет от пет законодателни промени трябва да бъде реализиран през 2027 г.

Сред ключовите реформи е изсветляването на краткосрочните наеми чрез включването на всички обекти за краткосрочно настаняване в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ).

„Постигането на тази прозрачност ще доведе до много по-голяма събираемост на туристическия данък“, заяви д-р Илин Димитров.

Министърът подчерта, че увеличаването на приходите не трябва да бъде самоцел. „Тези средства трябва да се върнат обратно в туризма. Те трябва да се използват за въздушна свързаност или реклама, което ще доведе до развитие на дестинациите“, каза той.

Димитров постави акцент и върху необходимостта от по-добро планиране на събитията в регионите. „Много се надявам чрез срещите с кметовете рекламните събития за популяризиране на регионите да се правят в крилата на сезона. Така ще можем реално да го удължаваме“, посочи министърът.

Той беше категоричен, че развитието на сектора ще се случи чрез съвместните усилия на държава, общини и бизнес в създадения Съвет за реформи в туризма. Вече се работи по над 50 конкретни предложения за промени.