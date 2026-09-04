Във връзка с официалния празник Деня на Съединението на Княжество България с Източна Румелия, ОП „Транспорт“ уведомява, че режимът на работа на Зелена зона в Бургас през периода 05.09.2026 г. - 07.09.2026 г. ще бъде както следва:

- 05.09.2026 г. (събота) – работен ден, от 11:00 ч. до 20:00 ч.;

- 06.09.2026 г. (неделя) – почивен ден – официален празник;

- 07.09.2026 г. (понеделник) – работен ден, от 11:00 ч. до 20:00 ч.

И в трите дни паркирането в Синя зоня ще бъде безплатно.

Всички са добре дошли на събитията, посветени на празника!