Нов пожар избухна току-що в района на завод „Керамика“, а гасителните действия се ръководят лично от директора на РДПБЗН – Бургас комисар Николай Николаев, съобщи Областната дирекция на МВР-Бургас.

Огън лумнал към 13.15 часа днес, а пламъците са обхванали папур и сухи треви. На място незабавно са изпратени шест противопожарни автомобила и 17 огнеборци.



Пожарникарите работят по ограничаването на огъня и недопускането му да се разпространи към близките територии. Очаква се допълнителна информация за развитието на пожара и причините за възникването му.