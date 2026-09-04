1900 декара са засегнати от пожара край село Сливово, община Средец, съобщи току-що Областната дирекция на МВР-Бургас. Припомняме, че огънрят избухна към 16.00 часа на 2 септември, а силният вятър и сухото време са подпомогнали бързото разпространение на пламъците, които обхванали и землищата на селата Синьо камене и Гранитец.

Огнените езици преминали основно през сухи треви и ниска храстовидна растителност, като са засегнати и площи от земеделския и горския фонд.

В гасенето са се включили множество противопожарни екипи, горски служители, доброволци и земеделски производители с техника. На място са работили два противопожарни автомобила от РСПБЗН – Средец, пет от РСПБЗН – Бургас и екип от УПБЗН – Болярово. Помощ са оказали и две водоноски на Община Средец.

В борбата с огъня са участвали още два екипа с модули за гасене от Държавните горски стопанства в Средец и Елхово, екип от доброволното формирование в Средец, както и доброволци със земеделска техника.

Гасителните действия са били ръководени лично от директора на РДПБЗН – Бургас старши комисар Николай Николаев и началника на РСПБЗН – Средец главен инспектор Янко Тодоров.

Огънят не е засегнал имоти и покъщнина в населените места. Причината за възникването на пожара все още се изяснява.