Жестока катастрофа между ТИР и лека кола отне живота на 3-годишно дете, съобщава МВР.

Трагедията е станала вчера около 16:55 ч., след като 47-годишен шофьор на товарен автомобил с полуремарке е управлявал превозното средство със скорост, несъобразена с пътните и атмосферните условия.

Камионът е изгубил управление, при което задната част на полуремаркето е навлязла в насрещното платно и е помела движещата се там лека кола, управлявана от 53-годишен мъж.

При тежкия удар са пострадали водачът на колата и намиращото се на задната седалка 3-годишно дете, които веднага са поети от екип на Спешна помощ. За съжаление, детето е починало по пътя към болницата, а мъжът е настанен за наблюдение с контузия на гръдния кош и коремна травма, без опасност за живота.

По случая вече е образувано досъдебно производство за установяване на пълните обстоятелства около инцидента.