Инфраструктурата на "Слънчев бряг" трябва да бъде прехвърлена във владение на общината, а ВиК инфраструктурата - на съответното ВиК дружество. Това заяви регионалният министър Иван Шишков по време на среща с представители на туристическия бизнес от община Несебър. Срещата се проведе в рамките на инициативата "Курорти и инфраструктура", посветена на развитието на туристическите комплекси и необходимостта от по-добра координация между държавата, местната власт и бизнеса.



Шишков определи като незаконосъобразно дългогодишното положение с инфраструктурата на курорта и заяви, че то трябва да бъде прекратено по законов ред. "Това, което се случва с години, е абсолютно незаконосъобразно и ние считаме, че трябва да се сложи край по законов път. Казах на дружеството, че предлагаме те да бъдат така любезни да прехвърлят това, което се полага, на българските граждани. Не може и не трябва да правим така, че да даваме допълнително пари от джоба на българските данъкоплатци", заяви Шишков.

Той беше остър и към начина, по който "Слънчев бряг" АД се е развивало през годините. "Години наред някой търпеше паразита, който по никакъв начин не е помогнал за развитието на "Слънчев бряг", а точно обратното - докарал е нещата дотам, че всички тези хотелиери вече не желаят да развиват туризма по тези правила", каза министърът.

По думите му държавата няма намерение да закрива дружеството. Според него основният въпрос е инфраструктурата да бъде поставена под управлението на институциите, на които тя принадлежи. "Дойде време всички в тази държава да знаят кои са тези, които не искат законът да се прилага. Това е най-разумното. Ще искам сега да знаем кои акционери не желаят. Нека да разберем кой и защо не иска да развие "Слънчев бряг", посочи Шишков.

Регионалният министър заяви, че през годините не е направено достатъчно за развитието на курорта, а сегашният модел не позволява на дружеството да се издържа по устойчив начин.