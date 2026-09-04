Депутатите на ГЕРБ проведоха тричасов разговор с лидера си Бойко Борисов, в който настояха партията да издигне собствени кандидати за президент и вицепрезидент. Окончателното решение се очаква през уикенда.

Разговорът се проведе в петък, като заради него народните представители от ГЕРБ напуснаха парламентарната зала веднага след приключването на парламентарния контрол с премиера Румен Радев.

В хода на срещата се очертаха две противоположни позиции сред депутатите. Според първата група ГЕРБ трябва да има собствен кандидат за държавен глава, тъй като настоящите водещи претенденти – Илияна Йотова и Андрей Гюров – се възприемат като леви. Тази група депутати уведомила Борисов, че местни партийни структури вече са започнали да събират подписи за регистрация преди крайния срок 9 септември.

Втората група депутати застъпи тезата, че издигането на собствена кандидатура на този етап би разцепило десните гласове, тъй като Андрей Гюров вече е обявен като кандидат. Според присъствали на срещата, тази позиция засега е по-близка до мнението на самия Борисов. Срещу нея обаче прозвуча и контрааргумент – че Гюров дори не е потърсил среща с Борисов или друг представител на ръководството на ГЕРБ, за да обсъди евентуална подкрепа за себе си и за Георги Кандев.

След тричасовия разговор страните са се разбрали да продължат обсъждането през уикенда на среща извън София, като официалното решение на партията се очаква да бъде обявено в неделя.

Двете конкуриращи се тези в ГЕРБ бяха изразени публично през последните дни от напусналия ръководството на партията Делян Добрев и бившия финансов министър Владислав Горанов. Добрев призова за самостоятелна кандидатура на партията още на конференцията, на която бе гласувана оставката му.

Горанов от своя страна предупреди в интервю за „Дарик" в началото на седмицата, че тесен партиен кандидат на ГЕРБ би довел до вътрешна конкуренция сред десните избиратели, от която политически дивиденти биха имали единствено опонентите. По думите му месеци наред е търсен консенсус около кандидатура, която да не се възприема като тясно партийна, а да отговаря на профила на модерен президент на европейска държава.

В отговор Добрев написа в социалните мрежи, че не може да се говори за вътрешен конфликт с партия, която не е съюзник на ГЕРБ, а определи мълчанието по темата като „срамна слабост и нерешителност".