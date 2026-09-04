Представители на общини, държавни институции и организации участваха в работна среща, посветена на адаптацията на област Бургас към климатичните промени. Събитието се проведе на 3 септември в Експозиционен център „Флора“ – Бургас и беше организирано от Община Бургас и Областна администрация Бургас.

Срещата беше открита от заместник-кмета на Община Бургас Михаил Ненов и заместник областния управител Веселин Анестиев. Те подчертаха важността на доброто планиране и необходимостта от предприемане на конкретни мерки за смекчаване на последиците и адаптация към климатичните промени.

Основен акцент беше поставен върху практическата готовност за реакция при кризисни ситуации, включително наводнения, горски пожари, екстремни горещини и други природни рискове. В рамките на срещата беше проведена симулация на кризисна ситуация, в която участниците имаха възможност да приложат на практика механизмите за взаимодействие и координация.

Чрез практическия сценарий бяха обсъдени ролите и отговорностите на отделните структури, обменът на информация и действията при възникване на извънредно събитие. Упражнението помогна да бъдат откроени конкретни предизвикателства и нужди при планирането, превенцията и предприемането на действия в кризисни ситуации, както и възможности за подобряване на взаимодействието между ангажираните страни.

Важна част от срещата беше представянето на ГИС платформата на Община Бургас от представители на общинско дружество „Иновационни системи“. Бяха разгледани възможностите на географските информационни технологии за анализ на рисковете, пространствено планиране, управление на територията и подпомагане на вземането на решения. Създаването на регионална ГИС платформа за климата е сред основните теми на работната среща.

В работния формат се включиха представители на общините в област Бургас, РИОСВ – Бургас, Регионалната дирекция по горите, Областната дирекция „Земеделие“, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Природозащитен център „Пода“, Българския Червен кръст, метеорологичната служба и природозащитни организации.

Работната среща беше организирана в рамките на европейския проект TiCCA4Danu, по който Община Бургас участва като демонстрационен град. Проектът е насочен към устойчивото развитие, укрепването на капацитета за справяне с климатичните предизвикателства, намаляването на риска от природни бедствия и адаптацията към променящите се климатични условия.

В края на срещата бяха обсъдени научените уроци и следващите стъпки за подобряване на планирането, превенцията, обмена на информация и координираните действия при кризисни ситуации.