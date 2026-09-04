На територията на Областна дирекция на МВР в Сливен е създадена организация за недопускане на нарушения, инциденти и тежки пътни произшествия преди, по време и след празниците, свързани с отбелязване на Съединението на България-6 септември и Деня на независимостта на България - 22 септември.

От 4 до 8 септември и от 18 до 23 септември е осигурено засилено полицейско присъствие на територията на Районните управления в Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица с цел опазване на обществения ред, противодействие на престъпленията срещу собствеността и личността и осигуряване на пътна безопасност, съобщиха от полицията.

Остава засилен контролът по автомагистрала „Тракия”, където денонощно има екипи на сектор „Пътна полиция”-Сливен. По магистралата, първокласните и второстепенни пътища се осъществява линеен контрол от служители на охранителна и криминална полиция със служебни и необозночени автомобили.

През целия период са предвидени специализирани полицейски операции, свързани с недопускане на водачи, употребили алкохол, и/или наркотични вещества и контрол на скоростните режими, като с дрон ще се следи за неправилно изпреварване и рисково поведение. Ще се осъществява и контрол на двуколесните пътни превозни средства и особено на водачите на индивидуални електрически превозни средства.

Ще се осъществява контрол във връзка с въведените ограничения от Агенция "Пътна инфраструктура". При възникнала необходимост движението ще се регулира от екипи на сектор „Пътна полиция”.

Органите на реда предупреждават гражданите да бъдат внимателни, бдителни и да не оставят личните си вещи без надзор. Водачите да бъдат толерантни към останалите участници в движението, да спазват правилата за движение и да не сядат зад волана