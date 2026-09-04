Има и трети задържан българин в Мюнхен, който е разпитван за нападението с коктейли "Молотов" срещу офиса на оръжейна фирма в града. Вчера сутринта баварската полиция задържа други двама българи.

55-годишният български гражданин се барикадирал в жилището си и се наложило да го изведат спецчасти. Според властите той обаче не е заподозрян за извършването на нападението, съобщи БНР .

От прокуратурата в Мюнхен не съобщават защо именно този мъж е попаднал в полезрението на разследващите.

Три запалителни устройства бяха хвърлени от автомобил срещу офиса на "Роде и Шварц" в 23:47 часа в сряда вечерта. Полицията е получила сигнал за инцидента от охранители. Те са записали регистрационния номер на автомобила и са подали сигнал в полицията.

На бензиностанци, малко над километър от мястото на атаката, полиция открива колата. В него са били 38-годишният Димитър Т. и 28-годишната Габриела М. И двамата са от България и с адреси в района на Мюнхен.

В колата не са открити взривни устройства. Полицията е претърсила автомобила - в него имало и куфари.

Разследващите в момента се опитват да установят дали двамата българи действително са хората, хвърлили запалителните устройства, или просто са се оказали на неподходящото място в неподходящия момент.

Отделът на прокуратурата в Мюнхен, който се занимава с екстремизъм и тероризъм, трябва да реши до петък вечерта дали двамата задържани българи ще бъдат изправени пред съдия за определяне на мярка за неотклонение.