Близо 1800 сигнала за съмнения за нарушения са подали граждани чрез мобилното приложение „еЗдраве“ само за месец, като сред градовете с най-много сигнали е и Бургас. Общо 1760 сигнала са постъпили в системата, а по 560 от тях контролните органи на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) вече са образували проверки.

Най-често гражданите сигнализират за медицински дейности, които са отчетени от тяхно име, но те не разпознават или не си спомнят да са ползвали. Сред сигналите са случаи, свързани с отчетени прегледи, резултати от направления и хоспитализации.

Най-много сигнали са подадени за лечебни заведения в София, Варна, Пловдив и Бургас, съобщиха от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Сигнал с няколко докосвания

Новата възможност беше въведена на 1 август от „Информационно обслужване“ чрез модула „Публичен контрол“ в приложението „еЗдраве“.

Функционалността дава възможност на гражданите в реално време да проверяват какви медицински дейности са отчетени от лечебните заведения от тяхно име. В личния си профил потребителят може да види информация за вида на дейността, нейния номер, лекаря, датата, основната и придружаващите диагнози и други данни.

Ако гражданинът установи медицинска дейност, която не разпознава, той може да подаде сигнал директно през приложението. След въвеждане на телефон и имейл за контакт сигналът се потвърждава и автоматично се регистрира.

В зависимост от характера на случая сигналът се насочва към компетентния контролен орган – Регионалната здравна инспекция, Районната здравноосигурителна каса или Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

След извършването на проверката резултатите се изпращат електронно до гражданина чрез специализирана система в мобилното приложение.

450 000 души вече използват „еЗдраве“

Броят на активните потребители на приложението също продължава да расте. По данни на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация „еЗдраве“ вече се използва активно от около 450 000 души, като към тях са свързани още 250 000 профила.

Средно по около 1100 нови потребители се присъединяват към системата всеки ден.

От ведомството посочват, че приложението е част от по-широката политика за дигитализация на държавните услуги. Целта е гражданите не само да получават по-лесен достъп до здравната си информация, но и да могат да упражняват контрол върху медицинските дейности, отчетени от тяхно име.

Това е особено важно при използването на публични средства, тъй като чрез платформата потребителите могат да следят какви медицински услуги са отчетени и да сигнализират при установени несъответствия.

Нови функции през октомври

Развитието на приложението продължава. През октомври 2026 г. се очаква да бъдат въведени още две функционалности – дентален модул и модул „Финансов профил“.

Финансовият профил ще предоставя на потребителите подробна информация за средствата, които НЗОК е заплатила за извършените медицински дейности. Така гражданите ще могат да получават по-ясна представа не само за медицинските услуги, отчетени от тяхно име, но и за публичния ресурс, изразходван за тяхното лечение.

Мобилното приложение „еЗдраве“ беше официално представено през септември 2022 г. То предоставя достъп до електронни здравни услуги и информация за медицинската дейност, отчетена от лечебните заведения.

През лятото Регионалните здравни инспекции и Районните здравноосигурителни каси проведоха информационна кампания в цялата страна за популяризиране на приложението и насърчаване на гражданите да го активират.

С въвеждането на „Публичен контрол“ „еЗдраве“ вече има и още една важна функция – дава възможност на самите пациенти да следят отчетената медицинска дейност и да подават сигнали при съмнения за нередности.