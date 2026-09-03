Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в 52-рото Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народен представител, посочен от прокуратурата с инициалите Д.А, заради търговия с влияние.

По информация на Нова тв това е депутатът от ДПС Димитър Аврамов

Искането е направено по предложение на прокурор от Върховната касационна прокуратура и има за цел да бъде дадено разрешение за продължаване на наказателното производство срещу народния представител пред Върховния касационен съд (ВКС).

С присъда от октомври 2025 г. Апелативният съд – София е отменил присъдата на Софийския градски съд в оправдателната ѝ част и е признал депутата за виновен за престъпление, извършено в съучастие с друго лице – търговия с влияние.

В останалата осъдителна част присъдата е потвърдена. Решението на Апелативния съд – София е обжалвано пред ВКС.

С решение на Централната избирателна комисия от 24 април 2026 г. той е обявен за избран за народен представител. След като полага клетва на 30 април 2026 г., той придобива депутатски имунитет.

Продължаването на вече образуваното наказателно производство срещу него пред ВКС е възможно само с разрешение на Народното събрание или при писмено съгласие от страна на народния представител.