4-дневният фестивал на НАТФИЗ и Община Бургас ще представи за първи път спектакъл на Централен плаж в града

8 театрални представления, по един танцов и куклен спектакъл, 9 филмови заглавия, сценографска и фотографска изложба и първо издание на Младежка конференция за театър и кино ще превърнат Бургас в значителна сцена за изкуство, разговори и обмен на идеи.

Под мотото „Бургас е в главната роля!“ от 9 до 12 септември фестивалът Dream Fest ще завладее морския град с мащабна програма, за която всички събития са с вход свободен. В продължение на четири дни 7 различни локации из целия град ще се превърнат в сцена на вдъхновението, творческия подем и смелите концепции. Форумът, организиран от НАТФИЗ и Община Бургас, ще покаже енергията, смелостта и експерименталния почерк на новото поколение артисти.

Театър на плажа – за първи път в Бургас

Един от най-впечатляващите акценти на Dream Fest ще се случи на 12 септември на Централния плаж. Caribe Beach Bar ще се преобрази в театрална сцена за „Сауна“ – спектакъл на студентите от IV курс „Актьорство за драматичен театър“, клас проф. Здравко Митков. Морето и пясъкът ще станат естествен декор за едно необичайно фестивално преживяване.

Това е и една от основните амбиции, които Dream Fest заявява – изкуството да напусне традиционните пространства, да срещне своята публика там, където тя живее и общува, да превърне Бургас в пулсираща територия на артистичните търсения.

Официалното откриване на фестивала е на 9 септември с изложба на специалност „Сценография“, разположена на ет. 2 във фоайето на Културен дом НХК. Още същата вечер на сцената на НХК гостува „Декамерон“ на III курс „Актьорство за драматичен театър“, клас проф. Атанас Атанасов, а на камерната сцена на Драматичен театър „Адриана Будевска“ публиката ще види „Метаморфози: любовта боли“ на първия актьорски клас на НАТФИЗ-филиал Бургас, под ръководството на проф. Пенко Господинов.

На 10 септември програмата открива “В ритъм с куклите“ на III курс „Актьорство за куклен театър“ на доц. Михаела Тюлева. В същия ден ще бъде открита и изложбата на специалност „Фотография“ в Културен дом НХК, а вечерта е за „С аромат на сини сливи“ на III курс „Танцов театър“, клас доц. Александър Манджуков и „Случай от практиката“ – разкази по Чехов на първокурсниците на проф. Господинов на Голяма и Камерна сцена в Драматичен театър “Адриана Будевска”.

На 11 септември Dream Fest излиза и извън традиционните театрални пространства с „Мюзикална вечер“ в парковото пространство пред зала „Младост“, а вечерта Културен дом НХК ше посрещне „Волпоне“ на дипломантите от „Актьорство за драматичен театър“ на проф. Здравко Митков.

Последният ден – 12-и септември, ще обедини три различни фестивални срещи – „Сауна“ на Централен плаж, „Летище“ в Културен дом НХК и вокалното представление „Златният Орфей“ на открита сцена „Охлюва“ - всички от които ще бъдат представени от вече професионалните актьори, завършили НАТФИЗ тази година.

Киното заема специално място в Dream Fest с две филмови вечери и общо 9 заглавия на игрални, документални и анимационни продукции. Първата кино вечер ще бъде на 9 септември на открита сцена „Охлюва“, а втората – на 11 септември в Младежкия международен център в кв. „Меден рудник“.

Паралелно с фестивалната програма, Бургас ще бъде домакин и на първата Младежка конференция за театър и кино, която ще се проведе на 11 и 12 септември в Международния конгресен център. В нея сa предвидени множество кръгли маси, дискусионни панели и практически ателиета по театър, сценография, танци и анимация.