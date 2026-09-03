Временно изпълняващият функциите главен прокурор на Република България Ваня Стефанова внесе в 52-рото Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народния представител Димитър Аврамов. Това е станало по предложение на прокурор от Върховна касационна прокуратура.

Аврамов е депутат от ДПС, чийто лидер Делян Пеевски е санкциониран от САЩ по закона "Магнитски". Депутатът на Пеевски е шампион по искане на депутатския му имунитет от главни прокурори през последните години. В този период имунитета му е искан и от Иван Гешев, и от Борислав Сарафов, и сега от Ваня Стефанова.

Сегашното искане е с цел да се даде разрешение за продължаване на наказателното производство срещу народния представител пред Върховния касационен съд (ВКС).

С присъда на Апелативен съд-София от октомври 2025 г. е отменена присъда на Софийския градски съд в оправдателната част и Аврамов е признат за виновен за извършено в съучастие с друго лице престъпление за търговия с влияние и подкуп.

Присъдата на Апелативен съд-София е обжалвана пред ВКС.

С решение на Централната избирателна комисия от 24.04.2026 г. Аврамов е обявен за избран за народен представител и след положената клетва на 30.04.2026 г. се явява лице с имунитет. Продължаването на вече образуваното наказателно преследване срещу него пред ВКС е възможно само с разрешение на Народното събрание или при писмено съгласие на народния представител, разясняват от прокуратурата.