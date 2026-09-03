39 на сто от българите рядко или никога не се консултират с лекар или фармацевт, преди да приемат лекарство, хранителна добавка или друг продукт, рекламиран като полезен за здравето. В същото време все повече случаи на тежки увреждания се свързват с неконтролирана употреба на добавки, купени онлайн.

Това показва национално проучване на „Тренд“, част от кампанията „Здраве без риск“, организирана с партньорството на Българския лекарски съюз.

89% от анкетираните смятат, че покупката на лекарства и хранителни добавки от непознати сайтове и социалните мрежи крие сериозен риск. Въпреки това 39% са купували такива продукти, без да проверят производителя, а близо 30% са ги използвали по препоръка на човек, който не е медицински специалист. 36% признават, че са се влияели от реклама, публикация в интернет или препоръка в социалните мрежи.

Специалисти предупреждават, че хранителните добавки могат да причинят сериозни увреждания на черния дроб, бъбреците и други органи. Особено рискови са продуктите за отслабване, за увеличаване на мускулната маса и билковите екстракти във високи дози. Част от препаратите, предлагани онлайн, могат да съдържат недекларирани лекарствени вещества.

Сред тревожните случаи е този на млада жена, развила остра чернодробна недостатъчност след прием на осем различни растителни добавки, гъби и медикамент в рамките на алтернативна програма за лечение.

При отделен случай, свързан с добавката „Слимакс“, са установени над 59 засегнати жени, като поне 10 са били хоспитализирани в тежко състояние. Анализите показват наличие на забранените в ЕС вещества сибутрамин и хлорфенирамин. По случая са започнали проверки на прокуратурата и БАБХ.

Медиците предупреждават и за свободната продажба на анаболни стероиди и тестостеронови деривати в интернет и фитнес залите. Употребата им във високи дози може да доведе до тежки увреждания на сърцето, черния дроб и хормоналната система.

В рамките на кампанията „Здраве без риск“ гражданите ще могат да подават сигнали за съмнителни лекарства, добавки и подвеждащи здравни предложения чрез платформата bezrisk.bg.

НЗОК предлага 10% увеличение на клиничните пътеки

НЗОК предлага стойностите на клиничните пътеки да бъдат увеличени с 10% със задна дата от 1 септември. За общопрактикуващата и специализираната извънболнична помощ се предвижда увеличение от 4,4% от началото на годината.

Предлага се и 20% от стойността на всяка клинична пътека да бъде предназначена за медицинския персонал. Разпределението е 60% за лекар, 30% за медицинска сестра и 10% за санитар.

В новия модел се предвижда и лекарите специализанти да могат да участват в изпълнението на клинични пътеки, което според НЗОК ще позволи трудът им да бъде реално остойностен и заплатен.