Напусна ни проф. д-р Васил Янков. Тъжната новина съобщиха колегите му от Бургаския свободен университет. Проф. Янков беше член на настоятелството и „Почетен ректор на БСУ“.

„Проф. д-р Васил Янков оставя трайна следа в бургаското висше образование, в академичната общност на България. Ярка фигура, истински стожер в развитието и утвърждаването на Бургаския свободен университет. Човек на достойнството и честта. Дълбок поклон пред паметта му!“, коментира кметът на Бургас Димитър Николов.

Поклонението ще се състои на 4 септември, петък, от 11 часа в ритуалната зала на Гробищен парк Бургас.