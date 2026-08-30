Ограниченията за газенето на плавателните съдове в целия българския участък на Дунав остават въпреки отчетеното повишение на нивото на реката. Това съобщиха от Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД).

Според данните от агенцията най-голямо е повишението при водомерния пост в Оряхово – с 6 сантиметра. При Никопол нивото се е повишило с 4 сантиметра, при Лом и Свищов – с 3 сантиметра, при Ново село – с 2 сантиметра, а при Русе – с 1 сантиметър. Минимално понижение е отчетено при Силистра.

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма заседнали плавателни съдове – нито в корабоплавателния път, нито извън него. Хидроложката обстановка обаче продължава да е усложнена.

Официалните данни на ИАППД за 30 август показват, че водните стоежи остават ниски, като при Русе е отчетен воден стоеж от минус 127 см спрямо условната кота нула, при Силистра – минус 116 см, при Оряхово – минус 98 см, при Свищов - минус 67 см, при Ново село – минус 57, а при Никопол и Лом - минус 14 см.