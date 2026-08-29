Санкциите за всеки продукт с необосновано завишена цена могат да достигнат до 100 000 евро. Това съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев в предаването „Тази събота“ по bTV.

Промени в законодателството от 9 август дават на комисията разширени правомощия. Институцията вече може да преценява дали едно поскъпване е икономически обосновано спрямо направените разходи и пазарните условия.

Минималната санкция също е увеличена – от равностойността на 2500 евро (5000 лв.) на 10 000 евро. По думите на Колячев глобата се налага за всеки конкретен продукт и във всеки отделен търговски обект. „Ако имате 40 магазина, в които продавате на една и съща необосновано завишена цена, това означава, че ще имате 40 магазина по 10 000 евро минимална санкция“, обясни той.

Целта на по-високите глоби е да имат възпиращ ефект, какъвто досегашните по-ниски санкции не са постигали при големите търговски вериги, коментира председателят на КЗП.

Новите правомощия на КЗП са част от по-широките усилия на държавата да се справи с високите цени. През май бюджетната комисия прие мерки за по-строг контрол над търговските вериги, а през юни и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) получи нови инструменти за борба с нелоялните практики, включително глоби до 10% от оборота.

В момента КЗП вече извършва проверки. Тази седмица комисията е свалила информация от 40 онлайн магазина и паралелно проверява цените във физическите обекти, като изисква от дружествата обосновка за промените.

Проверките обхващат различни сектори, сред които строителни материали, частни детски градини и училища, курсове за деца и спортни съоръжения. „Не е само сиренето и олиото“, подчерта Колячев.

От КЗП уточниха, че отчитат обективните икономически фактори, които могат да доведат до поскъпване. Сред тях са инфлационните процеси, промени в данъците, увеличение на работните заплати, разходите за ток и консумативи, както и доставните цени.

Колячев обаче очерта ясна граница за допустимата надценка. „Когато доставната цена е поскъпнала с една единица, крайната цена не може да поскъпне с две единици“, заяви той.