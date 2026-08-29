Небивала слука радва рибарите по цялото Черноморие насред августовските жеги. Освен че от месец май сафридът пълни мрежите, сега неочаквано рано се появи и паламуд. “Ние първи предупредихме още преди месец, че тази година закачахме много малки екземпляри по въдиците си и ги връщахме обратно. Сега вече наедряха и ловим на чепаре. От днес започваме и с мрежи. Паламудите са по около 350 грама и “вървят” нагоре”, обясни опитният риболовец от селището Ченгене скеле край Бургас - Жельо Попов, пише "Труд".

Най-добра слука на юг засега има край Атия и местността “Червенка”, край Черноморец. Бургаските морски вълци се молят капризната риба да не избяга и казват, че няма по-вълнуващ риболов от този на паламуд, и то с мрежи. Пасажите се ловят нощем, когато няма луна и фосфорицират - светят в тъмното.

Така рибарите лесно ги виждат и обграждат. Започват да дрънчат с кутии и всякакви подръчни средства, за да уплашат паламудите и те влизат направо в мрежите им. Ако в края на август екземплярите гонят 500 грама, вече са идеални, твърдят бургаските рибари. На север, където обичайно чакат паламуд в средата на септември, сега парчета по 400 грама ловят дори въдичари от брега край буните във Варна, вълнолома и в местността “Карантината”.

След миналата “празна” есен морските вълци прогнозират тази да е най-богатата паламудена и се надяват на финала є да хващат охранени туруци, както наричат големите и вече угоени екземпляри. Големи пасажи радват в горещините лодкарите край нос Калиакра и чак до границата край Дуранкулак. “Който не е опитал, той не е хванал”, описва ситуацията вещият риболовец от Балчик Виктор Лучиянов.

Според него освен климатичните промени, принос за необичайно пълното с риба българско крайбрежие през август има и войната в Украйна.

“Заради нея от няколко години в северната част на Черно море промишлен риболов на практика няма. От друга страна мощните хидролокатори, ползвани от военните, стресират и убиват делфините, които дневно ядат по 15-20 кг риба. Тази година изплуват много трупове на бозайници.

Това е лошо за популацията им, но пък тази на пасажните риби се увеличава”, обясни Лучиянов. Думите му подкрепя и статистиката на РИОСВ-Варна.

Според нея от началото на 2026 г. до първите дни на август по Северното крайбрежие са намерени 117 мъртви китоподобни бозайници. През последните дни бурното море изхвърли още 4.

Почти всички са загинали в чужди води и са донесени до нашите брегове от теченията след дълъг престой във водата, отчитат от екоинспекцията.

“Трупове на делфини се носят и навътре в морето. Засичат ги отговорниците, които бдят за дронове. Всяка лодка има такъв човек, защото заплахата е реална и трябва да сме нащрек”, каза Лучиянов. Хищните паламуди преследват по крайбрежието сафрида и хамсията, с които се хранят. Затова за корабите, които ловуват на по-големи дълбочини, няма паламуден улов. “Има обаче достатъчно хамсия, цаца, барбун и калкан, чийто запас е солиден”, обясни д-р Йордан Господинов, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на рибни продукти БГ Фиш.

Според него покрай домакинството на Бургас на “Евровизия” държавата ни трябва да направи реклама не само на природните си и културни забележителности, но и на черноморската риба. Заради ниската соленост на морето тя е по-крехка и вкусна от океанската или средиземноморската, но този факт трябва да се популяризира, убеден е Господинов.

Не бива да стои по-дълго на топло, образува хистамин. Вкусът става горчив, ако паламудът не е добре почистен.

Паламудите от около 400 грама, които пълнят мрежите в момента, още не са натрупали мазнини и стават най-вкусни, ако се приготвят на фурна или плакия, съветват рибарите. Те се присмиват на опасенията на лаици в социалните мрежи, че подранилите и все още неохранени екземпляри са отровни.Обясняват, че вкусът им наистина може да стане горчив, ако рибата не бъде добре почистена от вътрешностите и от натрупаната около гръбначния стълб кръв. Ако престои по-дълго на топло, в месото се образува хистамин, който може да предизвика алергична реакция или стомашно разположение. Но това важи не само за паламуда, а за всички риби, а който не знае елементарните правила, измисля легенди, е заключението на рибарите.

През 1968 г. уловът бил толкова голям, че го извозвали със самосвали

Две са условията за много риба: топло море и хамсия.

Миналата година беше “празна” и нямаше паламуд. Надеждите не умираха чак до декември, но пасажи така и не минаха край нашите брегове. Има много теории за “пътя на паламуда”. Според мнозина след такава “празна година”, следва “пълна”, но никога не е сигурно.

Други смятат, че на седем години една е много силна за риболов, трети - че след две “празни” следва “пълна” или обратно. Истината е, че климатичните промени вече са толкова осезаеми, а и наблизо се води война, така че нищо не може да се прогнозира.

Паламудът обича топла вода и много храна. Тази година тези две условия са изпълнени - морето е топло, има и много хамсия. Падне ли температурата на водата под 12 градуса, паламудът бързо си “хваща пътя”, и отива в по-топли води. Освен това е много бърз. Развива 44 км в час и то не в екстремни ситуации.

Всяка есен рибарите си спомнят разказите на кмета на селището Ченгене скеле - Димитър Янчев - Брадата. През 1968 година уловът на паламуд по българското Черноморие е бил толкова огромен, че рибата се е извозвала със самосвали ЗИЛ до рибопреработвателната фабрика “Славянка”, обяснява риболовецът. От тогава обаче такова чудо не се помни.

Продават го за 3 евро

Сафридът падна до цената на цацата

Заради продължаващото цяло лято изобилие, сафридът на рибната борса във Варна поевтиня и се продава за 3 евро, колкото струват цацата и хамсията. Тук-там много едри екземпляри се продават и за 4 евро килото. На щандовете вече има и пресен паламуд. Засега цената му не пада под 9 евро/кг, но на север и директно от рибарските селища може да се намери и за 5-6 евро. В Бургас на борсата го предлагат за 7-8 евро килото.

Най-евтини по Северното Черноморие са мидите - от 1,94 до 2,50 за килограм, а най-скъп е калканът. Килото варира от 15 до 18 евро според големината на деликатесната риба. По цена го бие само върховият хищник в Черно море - леферът, който миналата есен се харчеше за 40 лв./кг. В момента обаче такова предлагане няма. Лодкари казват, че вече ловят по малко от бебето на лефера - чернокоп. Надяват се със захлаждането на времето да се появят по-солидни пасажи от вкусната хищна риба.

Мартин Баръмов улови минокоп с тегло 4,66 килограма и лаврак от 2,86 килограма.

Гмуркач извади две огромни и рядко срещани по северното крайбрежие риби. Мартин Баръмов от КМС “ВАТУС-ПРО”-Варна улови минокоп с тегло 4,66 килограма и лаврак от 2,86 килограма. Впечатляващите екземпляри му отредиха първото място на тазгодишния турнир по подводен риболов за Купа “Варна”, проведен преди дни въпреки бурното море в местността “Черноморец” край Варна. Двете хищни риби обитават предимно Южното Черноморие, а заради предпазливостта си минокопът се смята от гмуркачите за много труден улов.