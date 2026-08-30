Преработеният Кодекс за електроснабдяване в Гърция ще затегне ограниченията за потребителите, които многократно сменят доставчици на електроенергия, оставяйки неплатени сметки, което ще позволи на доставчиците да блокират някои прехвърляния на клиенти и да отказват договори на кандидати с история на просрочени задължения, пише "Катимерини".

Промените създават двустепенна система, предназначена да ограничи смяната на доставчик от постоянни длъжници и да позволи на електроснабдителните компании да отказват нови клиенти с история на неплатени задължения.

Съгласно преработената рамка, потребителят ще бъде блокиран от смяна на доставчик, ако вече е издадена заповед за деактивиране на електромера поради просрочени задължения или ако клиентът има активни флагове за просрочие от поне трима различни доставчици.

Тези флагове се записват в база данни за неплащащи клиенти, моделирана по системата за кредитен мониторинг на банковия сектор.

Новите правила също така позволяват на доставчика да откаже договор с потенциален клиент в определени случаи.

Тези случаи включват, когато съществуват просрочени задължения към същата или друга компания, когато има активен флаг за просрочие или когато през предходните 12 месеца са издадени поне две заповеди за прекъсване на електрозахранването, свързани с неплатени сметки.

Процесът включва няколко стъпки, преди клиентът да може да бъде маркиран.

Ако сметката не е платена навреме, просрочената сума и всички приложими лихви трябва да се появят отделно в следващата фактура.

Ако плащането все още не е извършено до втория краен срок, доставчикът трябва да се свърже с клиента в рамките на пет дни, да му напомни за дълга и да му предложи план за разсрочено плащане.

След това клиентът има пет дни за отговор.

Само ако предложението бъде отхвърлено или ако по-късно бъде нарушено договорено споразумение, доставчикът може да регистрира клиента като просрочен, да издаде заповед за деактивиране на електромера и да уведоми потребителя писмено.

Ако дългът е платен или уреден, доставчикът трябва да поиска премахване както на флага за просрочие, така и на заповедта за деактивиране в същия ден.

Същата процедура се прилага, когато клиент напусне доставчик, без да плати окончателна фактура.

Просрочените дългове за електроенергия са общо около 3 милиарда евро, като половината се дължат на потребители, които са сменили доставчика.