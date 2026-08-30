ГЕРБ ще проведе Национално събрание, съобщиха от пресцентъра на партията. Форумът ще се състои в НДК и ще събере 700 делегати и гости от всички областни структури на партията в страната.

Националното събрание на партията ще гласува промени в състава на Изпълнителната комисия.

В началото на новия политически сезон делегатите на форума ще чуят и ключови послания от председателя на ГЕРБ Бойко Борисов по повод приоритетите на партията и предизвикателствата пред страната и света в сложната геополитическа обстановка, допълниха от партията.

Пред журналисти в Перник в събота лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че в партията все още обсъждат различни варианти за участие в предстоящите президентски избори и призова „да дойде разум“, за да може дясното пространство да се противопостави на кандидатурата на Илияна Йотова. По думите му решението дали ГЕРБ ще издигне собствен кандидат за президент не е негово, а на Изпълнителната комисия на партията. „Партията обмисля, и това не е мое решение, а на Изпълнителната комисия. Има някакви варианти все още разумът да надделее“, коментира той. Борисов каза още, че с времето и с възрастта всяка партия и всеки човек се износват, а ГЕРБ подготвя новата смяна, като изрази уважение както към опитните, така и към новите кадри.