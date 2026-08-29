Президентът Илияна Йотова ще обяви името на своя кандидат за вицепрезидент през следващата седмица. Имената на членовете на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата ѝ за втори мандат, ще станат ясни на 8 септември. Това съобщи самата тя пред журналисти в събота.

Държавният глава направи коментара в курортното селище Старозагорски бани. Тя беше гост на откриването на XX-ия Национален тракийски събор „Богородична стъпка 2026“.

Съобщението за вицепрезидентската кандидатура е следващата стъпка в кампанията на Йотова, след като в края на юли тя официално обяви, че ще се кандидатира за втори мандат. Тогава тя заяви, че ще търси широка гражданска подкрепа.

Издигането на кандидатурата ѝ чрез инициативен комитет, а не пряко от политическа партия, е част от стратегията за привличане на по-широк кръг от симпатизанти. Още при обявяването на кандидатурата си тя намекна, че много обществени фигури ще бъдат част от нейните комитети.

Въпреки гражданския формат на кандидатурата, Йотова вече получи подкрепа от ключови политически сили. В края на юли партията на премиера Румен Радев – ПБ, застана зад нея, като същото направи и БСП.

Сигналите за подкрепата от управляващата партия се появиха почти веднага след анонса за кандидатурата ѝ. Дни по-късно депутатът Антон Кутев коментира, че формацията вероятно ще подкрепи Йотова.

С кандидатурата на Йотова президентската надпревара започна да се оформя още през юли. Сред другите имена, които влязоха в битката за „Дондуков“ 2, е бившият военен министър Николай Ненчев.

Обявяването на кандидат-вицепрезидентската двойка и на инициативния комитет през следващите десетина дни се очаква да даде официален старт на активната фаза от предизборната кампания на Илияна Йотова.