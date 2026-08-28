Здравният министър Катя Ивкова заяви, че министерството предлага нормативни промени, които да позволят коригиране и актуализиране на данните в електронните пациентски досиета при пълно осиновяване.

“Работна група с представители на няколко министерства и “Информационно обслужване“ АД е стигнала до извода, че е необходимо да бъдат разширени разпоредбите за поддържане на електронните пациентски досиета в актуален вид. Предвижда се корекцията на данните да може да се извършва по искане на осиновителите, а когато осиновеният е пълнолетен - по негово”, добавя Ивкова.

Министерството на здравеопазването вече е разработило правила за коригиране на информацията в електронното здравно досие във връзка с пълното осиновяване. По думите на здравният министър те ще бъдат изпратени за съгласуване с Комисията за защита на личните данни през следващата седмица.

“Целта е след пълно осиновяване данните в Националната здравно-информационна система да могат да бъдат актуализирани така, че да съответстват на новите лични данни на осиновеното дете”, каза още Ивкова.