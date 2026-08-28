Национално събрание на политическа партия ГЕРБ ще се проведе тази неделя 30 август от 12 часа.

Очаква се форумът да събере 700 делегати и гости от всички областни структури в страната, съобщиха от партията.

Националното събрание на партията ще гласува промени в състава на Изпълнителната комисия. В началото на новия политически сезон делегатите на форума ще чуят и ключови послания от председателя на ГЕРБ Бойко Борисов по повод приоритетите на партията и предизвикателствата пред страната и света в сложната геополитическа обстановка.