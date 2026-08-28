Българският пилот Никола Цолов успешно премина теста с болид от Формула 1 на легендарната писта „Имола“. Българинът завъртя общо 143 обиколки, като още преди обедната почивка изпълни изискването за минимум 300 километра, с което си осигури суперлиценз за участие във Ф1. Вече се появиха предположения, че той може да получи шанс да участва в сбодните тренировки още на „Монца“ по време на Гран при на Италия в началото на септември.

След края на теста Цолов не скри емоциите си от историческия за него ден.

„Голямо благодаря на VCARB и Ред Бул Джуниър тим, че повярваха в мен и ми дадоха тази възможност – заяви Българския лъв. – Това е нещо, за което работя през целия ми живот и най-накрая го изживях, това е направо невероятно."

„Днес за първи път седнах зад волана на автомобил от Формула 1 като част от програмата ТРС и съм много доволен от това как мина всичко. Хареса ми всяка една обиколка и сега ми е трудно да намеря думи, за да опиша какво означава за мен тази възможност", продължи той.

„Все още не съм осъзнал напълно какво постигнах, но се насладих на всяка една обиколка. Надявам се, че скоро ще имам нова възможност, за да се върна в колата“, каза още Цолов.