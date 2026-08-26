Дрон изплува на плаж „Кабакум“ край Варна, съобщава Нова телевизия.
На място има гранични полицаи и военни. Районът е отцепен.
Дрон изплува на плаж „Кабакум“ край Варна, съобщава Нова телевизия.
На място има гранични полицаи и военни. Районът е отцепен.
Централната избирателна комисия (ЦИК) откри състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по осигуря…
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