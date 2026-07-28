Разликите в цените на едни и същи лекарства между България и Гърция отново поставят под въпрос начина, по който се определят цените на медикаментите у нас. В същото време аптеките предупреждават, че разходите им продължават да растат, докато надценките остават непроменени, което поставя сектора под все по-голям натиск.

Председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов определи като „потресаваща“ разликата в цените на едно и също лекарство в България и Гърция. „Разликата поставя много въпроси относно регулацията в страната ни. Това показва, че една фармацевтична фирма се влияе от възможността да регистрира колкото се може по-висока цена в една държава, ако регулациите го позволяват“, заяви той.

По думите му разликите се дължат и на начина, по който се формират цените в отделните държави. Според него съществуващите правила при регистрацията на генеричните лекарства също оказват влияние върху крайните цени.

„Първият генерик се регистрира и цената му трябва да е не по-висока от 35% под цената на оригинала. В България този процент е 20. Когато регистрираш висока цена на оригинала, това води след себе си цяла редица от високи цени“, посочи председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки.

Костов смята, че са необходими промени в начина, по който се определят цените на лекарствата.

„Има какво да се промени - реферирането да бъде на дефинирана дневна доза, генериците да не са с 20%, а с 35% по-евтини от оригинала, а ценообразуването да се формира спрямо паралелния внос“, каза той.

По думите му проблем съществува и при възнаграждението, което аптеките получават от продажбата на медикаменти.

„Надбавката на аптеката за въпросното лекарство е три пъти по-висока в Гърция, отколкото в България“, заяви Костов.

Според него това поставя под сериозен натиск аптеките, чиито разходи непрекъснато се увеличават.

„Трябва спешно да се променят значително надбавките на аптеките, защото в момента сме далеч от стабилност“, предупреди председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки.