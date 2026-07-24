Председателят на Народното събрание Михаела Доцова предложи промяна в дневния ред - да се включи допълнителна точка - прекратяване правомощията на председателя на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към ДС. Искането е подадено от Пламен Тончев.

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След дебатите в четвъртък, които продължиха до късно вечерта, предстои народните представители да приемат бюджета на второ четене. Законопроектът за държавния бюджет на Република България, внесен от Министерски съвет (МС) на 1 юли 2026 г., бе приет на първо четене на 15 юли 2026 г.

Според разчетите в бюджета приходите, помощите и даренията по държавния бюджет възлизат на 28,46 млрд. евро, а разходите са планирани в размер на 17,6 млрд. евро.

Нетните трансфери са 16,89 млрд. евро, като вноската на България в бюджета на Европейския съюз е предвидена да достигне 1,28 млрд. евро. Залoжен е дефицит по държавния бюджет от 7,2 млрд. евро.

Залoжените от финансовото министерство и управляващото мнозинство макроикономически показатели включват бюджетен дефицит от 5,7%, очакваната средногодишна инфлация е 4,3%, а прогнозният ръст на икономиката е 2,6 на сто.

Най-големи критики от страна на опозицията привлече текстът, според който управляващите залагат възможност страната ни да поеме нов държавен дълг, като изтегли заеми в размер до 10,1 млрд. евро.

Законът трябва да влезе в сила от 1 август.

Призовавам за реалистични нагласи и очаквания към бюджет 2026 г., заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в края на дебатите по законопроекта за държавния бюджет за тази година на второ четене в пленарната зала.

Най-сериозното качество на този бюджет е, че изважда наяве натрупаните задължения и погрешните управленски решения. Затова смятам, че в него има смелост и амбиция да се представи реалното състояние на публичните финанси, да се сложи край на неразумните финансови решения и да се смени посоката от бюджети с къс хоризонт до следващите избори към бюджети с визия за напредък, добави Донев.

Той отбеляза, че няма бюджет, който да бъде харесван от всички. Бюджетната процедура е благодатно време за политически сметки и лъжи. Обяснимо е поведението на една част от вас, за които беше важно да превърнете дискусията за бюджета в „шоу на пера“, недопустимо е обаче да използвате тревогите на уязвими групи в обществото и да ги превръщате в политическа мишена, коментира министърът.

По думите му, бюджетът е понесъл много критики заради дефицита от 5,7%. Най-възмутени и с най-много идеи за прекрояването му бяха тези, заради които стигнахме дотук, заяви Донев.

Ние от „Прогресивна България“ ще търсим справедлив подход за разпределение на обществените ресурси, чрез който да постигнем управленската си цел за ускорено икономическо развитие за цялото общество, така че да се усети като подобряване на качеството на живот от всеки, каза финансовият министър.

Този бюджет е важната и първа стъпка към стабилност, предвидимост и бюджетен баланс, заяви още Гълъб Донев.