„В района на Карловско имахме предизвикан от спирачките на влакова композиция пожар, който беше с фронт 7 километра. Имали сме и по-големи, около 20 км“. Това каза главен комисар Александър Джартов, директор на „Пожарна безопасност и защита на населението“ по БТВ.

Джартов обясни, че понякога искри от спирачни системи могат да предизвикат сериозни пожари, като по думите му причините не трябва автоматично да се свързват само с БДЖ, тъй като има различни собственици на железопътна техника.

„Различни са субектите, които притежават такива влакове. Не са само държавни, но и частни субекти. Така, че е изключително важно те да поддържат в съвременен вид спирачните системи“, уточни директорът на пожарната.

Той увери, че страната е подготвена за пожароопасния сезон, като подчерта, че подготовката не започва непосредствено преди лятото, а е процес, който продължава през цялата година. По думите му е изготвен доклад до премиера за готовността на институциите.

Сред основните мерки той открои почистването на сухата растителност около линейни обекти като пътища, електропроводи и железопътни линии, както и подготовката на техниката и оборудването. „Те следва да бъдат почистени от суха растителност, за да могат да бъдат преграда за огъня, когато възникне пожар, а не да бъдат източник на такъв пожар“, обясни директорът на пожарната.

Той подчерта и значението на превенцията около населените места – почистването на имотите и изграждането на минерализовани ивици, които да ограничават разпространението на огъня.

„Изключително важно е в населените места домовете, тоест имотите на гражданите, да бъдат почистени от суха растителност преди пожароопасния сезон“, каза Джартов.

По отношение на техниката той съобщи, че продължават доставките на оборудване за пожарникари и доброволци, включително дронове, моторни триони, ранцеви пожарогасители и други средства.

Една от новостите е използването на дронове, голяма част от които са оборудвани с термокамери. Те ще подпомагат ранното откриване на пожари, наблюдението на терена и управлението на силите при гасене. „Значително намаляваме времето за овладяване на пожара, така че по-лесно се управляват силите и средствата, защото наблюдаваме по целия периметър какво се случва“, обясни Джартов.

Шефът на пожарната каза още, че Военновъздушните сили са осигурили шест хеликоптера, които да са на разположение през пожароопасния сезон. Миналата година те са били до четири. При гасенето можем да използваме и въздухоплавателни средства по линия на Механизма за гражданска защита на ЕС.

Все още броят на пожарите е по-малък в сравнение с миналата година, в момента на денонощие има между 100 и 150 пожара, през 2025 г. в натоварения период бяха между 250 и 350, каза Джартов, който подчерта, че превенцията е изключително важна.