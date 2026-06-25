Последният тематичен уикенд за юни ще прелива от забавления, затова направете планове за почивните дни още от сега.

От 26 до 28 юни Бургас ще бъде домакин на четвъртото издание на Националния хоров фестивал с международно участие за смесени и еднородни хорове „Нека да е лято“. Форумът ще събере в морския град утвърдени хорови състави от България, Северна Македония, Турция и Украйна, като ще предложи на публиката три концертни вечери. Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Фонд „Култура“ на Община Бургас. Входът за всички концерти е свободен.

Програма:

26 юни (петък), 20:00 ч. – Летен театър;

27 юни (събота), 19:00 ч. – Летен театър

28 юни (неделя), 12:30 ч. – Културен дом НХК

От 26 до 28 юни Бургаският залив ще бъде арена на едно от традиционните събития във ветроходния календар – регата „Черноморец Бургас“ 2026. Организатор на надпреварата е Яхт клуб „Черноморец Бургас“, който за седемнадесета поредна година събира в акваторията на града млади ветроходни таланти от цялата страна. Официалното откриване на регатата ще се състои на 26 юни (петък) от 11:30 часа, а състезателните гонки започват в 13:00 часа. Специален акцент в програмата и тази година е демонстративната In-Port Race, която ще се проведе на 27 юни (събота) от 16:30 часа в акваторията на пристанището пред Морска гара.

Остров Света Анастасия е любима дестинация, а този уикенд там ви очаква „Биле фест“. На 26 юни не пропускайте кулинарна вечер с отплаване в 18:00 ч. и звездния екип Анди и Марти – победителите от кулинарното предаване „Моята кухня е номер едно. На 28 юни ще се закрие Биле фест с вълнуващото участие на ансамбъл "Странджа" с курсове в 10:00 и 11:00 ч.За резервации за пътуване: 0882 004124

От 26 юни до 5 юли в зоната на Експозиционен център „Флора“ жители и гости на града ще могат да посетят INDIAN SHOPPING FESTIVAL всеки ден от 11 до 21 ч. Посетителите ще могат да разгледат и закупят традиционни индийски стоки. Част от изживяването включва културни акценти като рисуване с кана (мехенди) и традиционна музика.

Община Бургас и Народно читалище „Петър Янев 1939“ канят жителите и гостите на Бургас на празника на кв. „Крайморие“. Датата е 27 юни, събота. Веселбата ще започне в 10.30 ч. на плажа, където по традиция ще пристигне и морският цар Нептун, в компанията на прекрасна русалка. Предвидени са много спортни занимания, игри и плажни забавления. За децата на морския бряг ще има много лакомства и предизвикателства. А най-активните участници ще получат и подаръци. Празничната програма ще продължи на сцената на лодкостоянка „Крайморие“. В 19:30 часа там ще ви очакват хубава музика, танци, акробати и цирково изкуство.

На 27 и 28 юни Бургас ще се превърне в притегателна точка за гейминг общността с Let’s Play Burgas 2026 – двудневно събитие в Конгресен център, посветено на електронните спортове, технологиите, стрийминга, настолните и картовите игри, виртуалната реалност и модерната гейминг култура.

Събитието ще бъде отворено за посетители и в двата дни от 10:00 до 19:00 часа. Официалното откриване е предвидено за 27 юни от 12:00 часа.

Информация за всички събития можете да намерите в info.gotoburgas.com и burgas.bg.