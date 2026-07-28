Пореден тревожен случай на пътен инцидент с електрическа тротинетка вдигна на крак спешните екипи. 12-годишно момче пострада тежко след сблъсък на главната улица в град Лясковец. Инцидентът е станал днес около 10:00 часа сутринта. Детето не е било блъснато от автомобил, а само се е ударило в дърво на тротоара.

Според първоначалната информация ударът е бил изключително силен, като детето е било буквално изхвърлено от пътното платно върху тротоара. На място незабавно пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ. Пострадалото дете е откарано в тежко състояние във великотърновската болница.





Районът на катастрофата на главната улица беше изцяло ограден и отцепен от полицията. По случая вече е започнато досъдебно производство.

Поради сериозността на травмите момчето беше транспортирано по най-бързия начин с въздушна линейка до УМБАЛСМ „Пирогов“ в София за специализирано лечение. 12-годишното дете е преминало подробни високоспециализирани изследвания. Те показват, че има много тежка черепно-мозъчна травма. Момчето е интубирано и поставено на апаратна вентилация. То остава за лечение в Детската реанимация на „Пирогов“.