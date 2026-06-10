Полският институт в София представя уникална възможност за среща с живата традиция на полското хлебопечене. На 20 и 21 юни, в неповторимата атмосфера на остров Света Анастасия, ще се проведе работилница за печене на традиционен полски хляб с квас.

Участниците ще преминат през целия процес на приготвяне на хляб с квас – от замесването до изпичането. Ще научат също така какво представлява квасът и как работи.

Всеки въпрос ще намери своя отговор, а в края на деня всеки участник или семейство ще се прибере вкъщи с един собственоръчно изпечен хляб. Всичко това в неповторимата обстановка на единствения обитаем остров в България.

Работилницата ще водят представители на полската мелничарска фирма Młyn Skokowa, чиято философия поставя качеството и връзката с клиента над всичко останало.

Фирмата работи с проверени местни земеделски производители, което гарантира регионалния характер и високото качество на брашната.

За всички участници са осигурени превод на български език, оригинално полско брашно, квас и формички за хляба.