„Отново заявявам: Бургас е готов и подходящ град за Евровизия 2027! Имаме инфраструктурата. Имаме опита. Имаме енергията. Имаме хората. Готови сме за работа. Готови сме да посрещнем Европа. Готови сме да покажем най-доброто от България! Бургас очаква Евровизия!“. Това обяви кметът на Бургас Димитър Николов след работна среща, проведена днес от Българската национална телевизия с кметовете на градовете, заявили интерес и готовност да кандидатстват за домакинство на "Евровизия 2027" – София, Пловдив, Варна и Бургас. На нея бяха представени основните изисквания към града-домакин на конкурса.



„Успех на всички колеги кметове! Нека бъде избран най-подходящият български град, който достойно да представи страната ни пред милиони зрители по света! Благодаря, Дара, че ни даваш тази възможност!“, заяви още кметът Николов.