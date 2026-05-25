Много спорно и дори скандално наказание, наложено часове след финала, извади Никола Цолов от точките в основното състезание на пистата "Жил Вилньов" в Канада. Припомняме, че той завърши на четвърто място. Впоследствие обаче му беше наложено наказание от 10 секунди, което го праща чак на 12-та позиция поради малките разлики между пилотите.

Така за Цолов уикендът в Монреал реално се превръща в нулев, след като той не взе точки и от спринта, отново след наложена санкция.

А причината за тежкия удар по Българския лъв е мнението на стюардите, че той е спечелил предимство, излизайки от пистата в последния шикан по време на дуела си с Оливър Гьоте в средата на дистанцията. В случая Цолов е бил в позиция да се отбранява. В официалния документ на стюардите е отбелязaно, че Гьоте е „имал предимство, но не достатъчно, за да спечели завой 13“.

Тяхната аргументация е, че в този момент Цолов се е озовал извън пистата и е скъсил завой 14, без съперника му да има вина за това. Впоследствие българинът е намалил скоростта, за да възстанови разликата с Гьоте, но е запазил позицията си пред своя съперник, което комисарите тълкуват като печелене на предимство извън пистата, за което наказват Българския лъв с 10 секунди.

След санкцията Цолов губи и 12-те точки, които първоначално спечели за четвъртото си място. По този начин той се смъква с една позиция надолу в генералното класиране - от втори става трети. Пасивът му спрямо лидера Габриеле Мини набъбва от 10 на 22 точки.