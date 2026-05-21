Близо 50% от железопътните линии в страната се обслужват от влакове „Сименс“, чиято поддръжка остава без трайно решение заради вече шестмесечно обжалване на обществената поръчка за стартиране на избор на изпълнител. За критичната ситуация предупредиха ръководствата на „Холдинг БДЖ“ ЕАД и БДЖ–Пътнически превози по време на среща с министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев и заместник-министъра Цвета Тимева.

Сред основните теми на разговора бяха недостигът на вагони, лошото състояние на подвижния състав, неработещите климатици и проблемите в обслужването на пътниците.

„Ситуацията е неприемлива. Не може да има компромиси с безопасността и качеството на услугата“, заяви министър Пеев и настоя за спешни мерки до седмица, конкретни решения и постоянен контрол върху изпълнението им.

Веднага след срещата, министърът и заместник-министърът направиха проверка на място, като се качиха на влак „Сименс“ от Централна гара София като редови пътници. По време на инспекцията бяха отчетени забавяния и затруднения по модернизацията на железопътния възел София и участъците София – Волуяк и София – Елин Пелин.

Личен поглед към ежедневието в железниците даде и кондукторът Петя, която разказа за работата си и сподели, че именно БДЖ я е срещнало със съпруга ѝ – също кондуктор. Георги Пеев и Цвета Тимева разговаряха и със случайни пътници, които разказаха за предизвикателствата, пред които се изправят пътувайки с влаковете.

„Едно от първите неща, които всеки транспортен министър прави, е да се качи на влак и да се убеди лично какви са условията и проблемите на пътниците и служителите в БДЖ. Кабинетите не могат да покажат реалната ситуация“, коментира Пеев.