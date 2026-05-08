Тежка катастрофа е станала тази нощ около 01.14 ч. в района на югозападния обход от автомагистрала "Тракия" за Карнобат. Самостоятелно катастрофира лек автомобил "Фолксваген голф", с бургаска регистрация, управляван от 19-годишен карнобатлия. При ПТП колата се блъска в металната еластична ограда в дясно по посока на движението, като мантинелата навлиза в купето на автомобила и го обръща в крайпътната канавка. В резултат на пътния инцидент пострадали двамата спътници на водача - 16-годишен младеж от карнобатското село Детелина, който е изхвърлен при удара от автомобила. Момчето е настанено в отделение "Реанимация" на УМБАЛ - Бургас с диагноза "политравматизъм" и опасност за живота/. Ранен е и 21-годишен карнобатлия, който е настанен за лечение в УМБАЛ - Бургас с фрактура на левия крак. Водачът на Фолксвагена е изпробван за употреба на алкохол и наркотици, като втората пробата била положителна за употреба на амфетамин. Същият е задържан за срок до 24 часа. Извършен е оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство.