Бургас посрещна колоездачите от Джиро д'Италия с грандиозна церемония. Отборите, участващи в престижната колоездачна обиколка Giro d'italia, бяха представени днес в Летния театър. Това се превърна в празник на спорта. Легендарното състезание избра България и Бургас за своето начало.

„Радвам, че Бургас е част от най-престижната световна обиколка. Убеден съм, че с нея много наши съграждани ще преоткрият този спорт. Бургас е един прекрасен град и съм убеден, че ще се влюбите в него. Убеден, съм, че ще се връщате дълги години. Това е симвлично начало и на летния сезон.Успех на всички.“, каза емоционално кметът Димитър Николов.

Над 40 000 гости от целия свят вече пристигнаха на българските летища, а стотици милиони ще наблюдават колоездачната обиколка пред малкия екран. 109-ото ѝ издание ще премине през три етапа на българска територия.

Началото е на 8 май по трасето Несебър - Бургас, следвано от втория етап на 9 май - Бургас - Велико Търново, а на 10 май колоездачите ще изминат маршрута Пловдив – София.

Тази вечер на официалната церемония по представяне на отборите присъства и служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев. „Едно от нещата, които много ни затрудниха, са именно състоянието на пътищата. Страхотен ентусиазъм от всички замесени, изключително много работа свършена от хората. Благодарни сме на всички, които участваха в организацията”, заяви той.