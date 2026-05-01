„Честваме права, воювани поколения наред. Но днес правото на достоен труд и достойни доходи, справедливостта и социалната сигурност са поставени на изпитание – не само в България, а и в световен план“.

Това заяви президентът Илияна Йотова по случай 1 май - Международния ден на труда.



„Недопустимо е в 21 век в европейска България да съществува категорията „работещи бедни“, срамен е високият им процент", отбеляза държавният глава.

"Нужни са смели и грамотни политици, които не само на думи, а с дела да гарантират, че хората на честния труд, хората със способности, амбиция и талант няма на бъдат задушавани в прегръдката на недоимък и смазано самочувствие. Напротив – ще бъде стимулирана тяхната съзидателна сила. А тя е в гена на българския народ", отбеляза още президентът.