В рамките на днешния ден и на 3 май с Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) сме създали организация за ограничаване на движението на тежкотоварни автомобили от столицата към вътрешността на страната по основните направления за придвижване – автомагистралите „Хемус“, „Тракия“, „Струма“, при пътен възел „Симитли“ и „Кресна“. Това каза инспектор Велин Тодоров от отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) пред журналисти на брифинг тази сутрин.

По случай трите почивни дни от полицията са изготвили план – възстановка за осигуряването на безопасното придвижване. Ще бъдат разположени множество екипи от „Пътна полиция“, каза инспектор Тодоров.

Те ще бъдат над 600, а техническите средства ще са над 200. Ще бъдат внедрени и цивилни екипи, които да следят за безопасността по пътищата. Броят е достатъчен за целесъобразното придвижване, допълни той.

Автомагистрала „Тракия“ се очаква да бъде един от най-натоварените участъци след извършен подробен анализ, каза инспектор Тодоров. Допускаме, че може би изтеглянето на леки автомобили от „Тракия“ ще бъде от порядъка на 40 – 45 хиляди и от „Струма“ – над 35 хиляди.

Инспектор Тодоров призова лентата за принудително спиране да се използва само при законовите изисквания и разпоредби, а именно при техническа неизправност на автомобила или влошено здравословно състояние на водача или пътник. Той припомни, че при нарушение се предвижда отнемане на свидетелство за управление, както и значителна парична санкция.

Нека всички, тръгвайки на път, да почерпят информация от сайта на АПИ по отношение на инфраструктурата във вътрешността на страната и за актуалната пътна обстановка. На телефон 070013020, който е активен 24 часа в денонощието, също имат готовност да предоставят информация, каза още той.

Апелът ми е да сме смирени, солидарни и да подхождаме с изключително внимание. Нека заедно да подобрим пътната безопасност, подчерта инспектор Тодоров.