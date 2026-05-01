Петима души са загинали при тежка катастрофа, станала на пътния възел при Ботевград (път I-1). Тази ужасяваща новина съобщи в личния си ФБ профил пътният експерт Диана Русинова.

Към момента все още няма яснота кога е защо е настъпил тежкият инцидент.

От кадър, който основателят на Европейския център за транспортни политики публикува в социалната мрежа, се вижда, че е настъпил сблъсък между тир и кола.

Пътят е затворен.

На място има полицаи и медици.

Ограничение и обход

Ограничено е движението по път II-17 в района на гр. Ботевград /при км 1/ в двете посоки поради ПТП. Това съобщиха преди минута от АПИ.

Трафикът на леки автомобили в посока София се осъществява по път II-16 София - Ребърково, а в посока Враца се отклонява през Ботевград - Скравена - Новачене.

Тежкотоварните автомобили в посока София изчакват на място. Движението се регулира от "Пътна полиция".

Засилен трафик

Днес се очаква засилен трафик по цялата републиканска пътна мрежа. На изходите на София традиционно интензивно ще е движението към автомагистралите "Тракия", "Хемус" и "Струма".

По прогнозни данни днес се очаква около 111 000 автомобила да напуснат столицата.

Най-много задръствания се очакват до обяд. Между 9 часа и 14 часа ще е ограничено движението на превозните средства над 12 тона, излизащи от София.