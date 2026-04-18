Трима души са откарани в шуменската болница след катастрофа между два автомобила на бул. “Симеон Велики” в града, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Лек автомобил „Ауди“ се е ударил в „Дачия“ и е паднал от около три метра като е спрял в мебелен магазин на булеварда.

Към мястото на пътното произшествие са насочени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ.

Общо 33-ма неправоспособни водачи са установени да управляват моторни превозни средства при извършени проверки през март в област Шумен. Регистрирани са 42 пътнотранспортни произшествия, от които пет тежки с петима ранени.