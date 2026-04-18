Зрелищна катастрофа на 118-ия километър на "Тракия" превърна магистралата в картофено поле. Инцидентът, станал рано тази сутрин, превърна района около Пловдив в истинско изпитание за шофьорите, предаде БГНЕС.

ТИР се е обърнал и буквално се е завъртял в посока, обратна на движението. Мантинелите и от двете страни на платното са смачкани до неузнаваемост, което подсказва за огромната инерция на натоварената машина.

Екипите на АПИ и Пътна полиция работят на терен, но разчистването е сериозно предизвикателство. Преминаването в района на произшествието се осъществява изключително бавно само в изпреварващата лента, тъй като останалата част от пътя е блокирана от премазаната машина, разпиляната стока и разлятото гориво.

Въпреки че движението не е напълно спряно, колоната от автомобили вече започва няколко километра преди катастрофата. Очаква се операцията по вдигането на камиона и ремонта на мантинелите да продължи поне до ранния следобед.