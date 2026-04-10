Силна градушка връхлетя Поморие и доведе до няколко пътни инцидента на главния път за Бургас.

Малко преди 12:00 часа ледената буря за минути е превърнала пътната настилка в изключително хлъзгава, а видимостта рязко е намаляла.

На кадри, разпространени в социалните мрежи от шофьори се вижда, че главният път е побелял изцяло, сякаш е покрит със сняг. Бързата промяна на времето е изненадала шофьорите.

В резултат на това пет автомобила са катастрофирали, като част от тях са обърнати по таван. От полицията в Бургас съобщиха , че към момента няма информация за пострадали.

Само един от потърпевшите е потърсил медицинска помощ и е отишъл за преглед в лечебно заведение. Заради инцидента е затворено движението в посока Бургас, като обходния път е от Ахелой през Каблешково.