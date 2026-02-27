За Националния празник – 3 март, ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи към София, по най-натоварените пътни направления в страната.

Ограничението ще важи от 12:00 до 20:00 ч. и обхваща автомагистралите „Тракия“, „Хемус“, „Струма“, както и участък от път I-1 в област Благоевград, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура.

По АМ „Хемус“ забраната ще е в отсечката от изхода на София до пътната връзка при кръговото кръстовище с път I-4 (87-и км), а по път I-1 – от пътен възел „Симитли“ до пътен възел „Кресна“. Мярката цели да улесни пътуването в празничния ден, да повиши пътната безопасност и да намали риска от инциденти при засилен трафик.

Ограничението не важи за автобуси, превозващи пътници, както и за камиони с опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се храни, товари на температурен режим и специализирани екарисажни автомобили. В определен участък на АМ „Тракия“ са предвидени и изключения за превоз на опасни товари.

За улесняване на трафика се предвижда реверсивно движение в района на Симитли. На 2 март движението към Кулата ще се осъществява в две ленти, а към София – в една, докато на 3 март ще бъдат осигурени две ленти в посока София и една към Кулата. При необходимост подобна организация може да бъде въведена и в други почивни дни.

От АПИ апелират шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и да не използват аварийните ленти при натоварен трафик, за да не се възпрепятства преминаването на специализирани автомобили при инциденти.